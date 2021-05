Nätverks setup villa

Hej!

Har skjutit på det här jobbet ett tag och nu när det börjar bli dags för renovering av våran källare så tänkte jag ta tag i det igen.

Som det är idag så har vi inkommande fiber nere i källaren.

Därifrån är har jag dragit upp en kabel via trappen till närmaste rummet på ovanvåningen där vi har routern stående på skrivbordet tillsammans med min stationära dator.

Via routern har jag dragit en kabel ner till källaren igen för att koppla vidare via en patch panel som jag satte upp för ett antal år sedan för att kunna dra kablar via vinden till rummet längst bort på andra sidan huset där sambon har sin dator.

Än så länge har jag inte kopplat in mer än det uttaget i patch panelen men har tänkt att jag skulle vilja få in ett uttag i närmaste rummet ovanför trappen så jag slipper kabeln i trappen och även till vardagsrummet.

CAT6 kabel har jag men inget som är framdrag till uttagen ännu.

Routern jag har idag är en Asus RT-AC68U och till den är även en Tellstick Net inkopplad för styrning av lamporna. Så den behöver jag ta hänsyn till.

Jag skulle vilja sätta en router nere i källaren bredvid patch panelen. Då kan jag även få igång min NAS där nere så den inte behöver stå på ovanvåningen tillsammans med nån dator.

Vad kan vara smartast för att få till en bra setup i huset?

Ska jag köpa in en till router och sätta nere i källaren, koppla allt därifrån och ha kvar den andra routern på ovanvåningen?

Asus routern har rätt så bra täckning tycker jag men den kan såklart bli bättre. Den har ett antal år på nacken nu.