Varför försvinner värderna från en array när en ny array läggs till Java.

public class TripleArray { public static int[] combineArray(int[] arrayA, int[] arrayB) { int aLen = arrayA.length; int bLen = arrayB.length; int[] returnArray = new int[aLen+bLen]; System.arraycopy(arrayA, 0, returnArray, 0, bLen); System.arraycopy(arrayB, 0, returnArray, aLen, bLen); return returnArray; } public static void printArrayB(int[] arrAB) { System.out.print("Combined array: "); for(int i = 0; i < arrAB.length; i++) { System.out.print(arrAB[i]+" "); } System.out.println(" "); } public static void printArrayA(int[] a, int[] b, int[] c) { System.out.print("Array 1: "); for(int i = 0; i < a.length; i++) { System.out.print(a[i]+" "); } System.out.println(" "); System.out.print("Array 2: "); for(int i = 0; i < b.length; i++) { System.out.print(b[i]+" "); } System.out.println(" "); System.out.print("Array 3: "); for(int i = 0; i < c.length; i++) { System.out.print(c[i]+" "); } System.out.println(" "); } public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub int currentSize = 0; int[] arr1 = {1,2,3}; int[] arr2 = {4,5,6}; int[] arr3 = {7,8,9}; printArrayA(arr1,arr2,arr3); int[] arrAB = new int[currentSize]; printArrayB(arrAB); arrAB = combineArray(arr1, arr2); printArrayB(arrAB); int[] arrABC = arrAB; printArrayB(arrABC); arrAB = combineArray(arrABC, arr3); printArrayB(arrAB); } }