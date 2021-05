Återkommande error "reboot and select proper boot device"

Hej. Jag har ett återkommande problem som började för 2 dagar sedan och som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa eller vad exakt som är problemet.

Lite bakgrund till hur det hela började. Jag har ett trådlöst headset som jag laddade med usb kablen från datorn när jag pratade med en kompis i discord. Katten började öppna lådor i hallen och jag drog därför ur kabeln från headsetet, fick en stöt, tänkte inte mer på det, reste mig och gick iväg. Märkte då att min kompis inte längre svarade mig och gick tillbaka för att se vad som hänt. Såg då att skärmen var svart med vita texten "reboot and select proper boot device". Testade restarta datron och fick samma meddelande. Stängde av datorn igen, tog ur alla usb kablar och slog av nätagget på baksidan, hörde på ett knastrande vilket lät elektriskt. Testade att starta igen och kom denna gång in till windows utan några problem, stängde av datorn för natten och kunde starta den utan problem dagen därpå. När jag kom hem på kvällen igen och startade den fick jag däremot samma meddelande igen, "reboot and select proper boot device". Gjorde i princip samma sak denna gång och kunde starta den som vanligt igen. Har därefter endast lagt den i sleep mode och inte stängt av.

Vill naturligtvis veta vad som är fel och vad problemet kan vara så att inget går sönder/blir värre etc. Någon som har några idéer?

Har byggt datorn själv och har vissa komponenter som är äldre/nyare.

specs:

SSD 180GB Intel 530 (Windows Installerat här)

Corsair Force Series MP510 960GB M.2 SSD

Seagate Barracuda 7200.12 1TB

Corsair RM850 850W (2019)

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 Vengeance

AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz

Gigabyte GeForce RTX 2070 8GB AORUS

Headset: Corsair VOID PRO RGB Wireless Carbon