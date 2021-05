Trådlöst 60-65% tangentbord med mekaniska switchar sökes.

Jag har idag ett ANNE PRO 2 både hemma och på jobbet, men jag tycker att blåtanden strular lite ibland med några ms lagg och tappade tangenter.

Tror detta mest beror på min dator på jobbet och hemma då dessa verkar gå in i något energisparläge på BT men jag får inte bukt med problemet.

Så jag söker ett tangentbort som är 60-65% med mekaniska switchar och som har en usb dongle man kopplar in så slipper jag BT strulet.

Ska gärna funka att spela på, det enda jag hittar idag är Asus Rog Falchion eller har jag missat något?

Är inget större fan av detta tangetbord då jag gärna skulle skippa texten "republic of gamers" på space och det verkar vara svårt att hitta nya keycaps till detta tangetbord.