KÖPES: Xbox Series X

Ja vissa säljare är ju lite konstiga.

Har en historia som är oroande men väldigt underhållande.

Allt hände i Söndags i Göteborg.

Historien låter absurd men är helt sann, jag lovar.

Tittar runt rätt ofta på blocket som lite tidsfördriv och givetvis för att kanske hitta ett fynd.

Såg en annons ute för en Xbox One X för 1000 kr, schysst tänker jag har ju letat efter en Xbox One x ett tag.

Kontaktar säljaren vid 16:30 och vi bestämmer träff hemma hos honom och är framme runt 18:05 åkte från Västra Frölunda till Angered, så från en slut station till en annan plus en extra buss.

Jag skickar iväg ett sms när jag står utanför hans trappuppgång och han öppnar dörren genom sin porttelefon.

Jag testar konsolen så den fungerar medans vi småpratar om gaming, vad vi jobbar med och studier.

Han vill även nu ha 200 kr extra då han trodde att det var en Xbox One s och inte X när han la upp annonsen.

Men detta är okej.

Jag packar ner konsolen i en påse jag fick av säljaren och betalar nu 1200 kr medans han står i köket och förberedde sig sin vattenpipa tror jag det var.

Jag går ner till hållplatsen jag kom ifrån ( saffransgatan )

Och väntar på bussen, 2 minuter senare kommer säljaren ner och påstår att han fått ett bättre bud på 1500 kr och ska ha tillbaka konsolen och ge mig pengarna tillbaka.

Detta går jag inte med på och säger att affären är över och att konsolen är min då jag betalt.

Men detta går han inte med på, jag ska få pengarna tillbaka eller betala mellanskillnaden på dessa 300 kr.

Vi börjar diskutera och det blir lite högljutt, två privatpersoner kommer fram och undrar vad som pågår. Jag förklarade för de att jag köpt och betalat för denna vara från blocket och de tar givetvis min sida.

Diskussionen blossar upp lite till nu när fler personer är här och han, jag och privatpersonen håller i påsen och det skriks lite grann från säljaren och privatpersonen medans jag försöker lungt och sansat förklara att konsolen nu är min men säljaren påstår att den fortfarande är hans. Det pratas om att ringa polisen men detta hände aldrig.

Säljaren backar inte och drar i påsen och höjer rösten till oss.

Jag erbjöd honom min sista pengar jag hade på kontot för tillfället ( 160 kr )

Säljaren går med på dessa 160 kr och lämnar platsen och beger sig hemåt efter en utskällning av personerna som kom till min undsättning.

Privatpersonen erbjöd mig 50 kr vilket jag tackade nej till.

Skakade hand med dom men frågade tyvärr inte efter deras namn.

Tur att dessa hjältar hjälpte till.

Enligt lite forskning i ämnet kan detta anses som utpressning och rånförsök.

Tog kontakt med blocket och dom har nu lagt en bevakning på annonsören och ser om de skulle möjligtvis komma in fler klagomål.

Jag har adress, namn och Swish nummer till säljaren osv.

Helt absurd händelse men i slutändan är jag dock nöjd med köpet.

Xbox One x med 2 handkontroller och Need for speed payback for 1360 kr 😅

Kanske bara priset är en varningssignal men jag köper väldigt sällan från blocket, Tradera etc.