Varit "utsatt" för inkompetent bilverkstad någon gång?

Jag hade en bilverkstad som var rätt bra och billig, men de ville inte ta sig an ett större jobb som jag behövde få gjort; byta koppling då tryckplattan deformerats vilket tydligen var ett typfel på den bilen. Ägaren hade hjärtproblem och ville boka upp sig så mycket. Så jag testade tjänsten Autobutler som typ ska få in offerter från ett antal olika verkstäder med betygssättning och så. Bokade in reparationen på den billigaste verkstaden med bra betyg, det skulle gå på 12K med service också.

Reparationen drog ut på tiden dock, skulle vara färdig på några dagar men tog typ tio. När jag väl hämtade bilen så slirade den något sjukt på kopplingen, mycket värre än tidigare. Så jag stannade på vägen och ringde verkstaden men de ansåg att en koppling kan behöva "köras in" och att jag skulle höra av mig igen om problemet kvarstod. Jag räknade med att de visste vad de pratade om, men jag borde ju ha anat att det förstås inte kunde vara så. Speciellt eftersom jag har kört massvis med fabriksnya bilar på Volvo varav ingen någonsin har slirat det minsta på kopplingen.

Självklart så löste sig inte problemet av sig själv utan jag fick reklamera. Då upptäckte de att de hade monterat fel koppling, den var till en tidigare årsmodell av samma bil. Så inlämning igen. Bör nämnas att Autobutler hade tjatat via mail om att jag skulle betygsätta verkstaden hela tiden. När bilen var inne så ringde Autobutler och ville ha ett betyg. Jag sa som det var att de hade monterat fel komponenter och skyllt ifrån sig och att jag inte var nöjd, men att de var trevliga, professionella och så. Men personen pressade på, "men de fixar ju bilen nu, så det är väl ingen skada skedd...". Jag vidhöll att jag inte kunde sätta betyg innan bilen var klar på riktigt. Då sammanfattade han mina ord och sa typ "Jag sätter en fyra", slut på samtalet.

Så egentligen är jag inte så missnöjd med verkstaden i sig, även om jag aldrig kommer att använda dem igen, men tjänsten Autobutler litar jag inte på alls i alla fall.