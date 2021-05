OC 8700K och äldre versioner av Prime95

Jag har under senaste veckan provat mig fram att överklocka min CPU.

i7 8700K

Asus ROG Z370-f (senaste BIOS)

32GB DDR4 2666mhz RAM (4x8GB)

750W Corsair PSU

Noctua D15 / 2st 140mm front IN - 1st Noctua 120mm back OUT

Fractal Meshify C

29-33C Idle

-------------

Har börjat på 4,8Ghz (all cores)

LLC 6

Manual voltage: 1,25V (droop till min 1,232V , max 1,264)

Benchmarks som IntelBurn (very high), Aida64, OCCT, Cinebench (9500p) och 3D-mark fungerar bra.

Temps pendlar mellan 55-75C beroende på settings i dessa program. Kan stega mig ner under 1.19 VCore. Ingen bluescreen ännu på hela veckan.

Jag rår dock inte på Prime95 [small] ver.2021 , och jag lyckas inte konsekvent återskapa problemet, om än med små ändringar i taget.

Dels får jag mycket höga temps [90-95C] och tillslut Failure på en eller flera Workers. Har monterat om CPU-kylare och bytt TIM 2 gånger med samma resultat. Towern håller sig tämligen sval, så jag misstänker att flaskhalsen är värmeöverföringen mellan CPU och kylare.

Har testat att både öka och sänka Vcore/LLC. Ibland klarar den att köra 5 minuter på 1.20V och ibland uppstår failure efter några sekunder på 1,264V trots 0% temp-throttle.

Jag har i skrivande stund kört en äldre version prime95 [small] i 20 minuter utan fail, Vcore 1,264 @ 4,8Ghz all cores.

Ligger fortfarande över 90C men ingen fail.

- Några tips?

- Är det så att äldre versioner av prime95 belastar CPU mindre?

Tack på förhand.