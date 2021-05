Telenor och Technicolor TG799vac xtreme

Tänkte höra om följande spörsmål är känt hos Sweclockers användare, en resumé:

¤ Bytte vid årsskiftet internetleverantör från Telia till Telenor

¤ Har en Unifi Lite AP som jag har kört i standalonemode. Det har fungerat bra under 3-4 år, tills jag bytte leverantör till Telenor.

¤ Modemen ser exakt likadana ut på utsidan och jag har utgått från att de är likadana även inuti

¤ När jag kopplade in AP:n så gick den planenligt in i uppkopplat läge och det blå ljuset tändes

¤ Jag kan se AP:n på alla skärmar som ett WiFialternativ, så långt är allt ok och då borde det gå att koppla upp sig

¤ Men när jag försöker ansluta så frågar den efter ett lösenord - som den enligt Unifi inte ska göra. Men jag har provat med WiFi lösenordet på routern, men det funkar inte, den bara frågar igen och säger att det är fel lösenord.

¤ Ringde Telenor och då svarade tyvärr en tomte som inte var så intresserad. Han kollade från sin horisont och sa att allt såg bra ut. Hade också problemmed en internetradio som inte ville ansluta.

¤ Kontaktade Unifis kundtjänst som faktiskt - till skillnad mot Telenor - har varit extremt hjälpsamma. När de hade försökt allting och efter månader av mailväxling, så ringde jag Telenor igen.

¤ Hade tur att tomten inte svarade, kanske var sjuk, utan det var en annan kille som blev jätteintresserad av problemet. Han föreslog direkt att de skulle skicka en ny router för att utesluta fel på den - och den kom dagen efter. Snyggt.

¤ Vi diskuterade vidare och han kontaktade någon expert och då visade det sig det intressanta att 1) Telias och Telenors utsida på routrarna är lika men att mjukvaran skiljer. 2) Telenors router/mjukvara och Unifis produkter har stora och välkända kompatibilitetsproblem på inte bara den här produkten och inte bara för mig utan för många. Telenors mjukvara är alltså ofta inte kompatibel med Unifis produkter.

¤ Ny tråd med Unifi eftersom det också framkom i samtalet med Telenor att de försökt få upp ett samarbete med Unifi för att lösa problemet. Unifis support sa att ingen från Telenor kontaktat dom(?) men att de själva skulle vara mycket intresserade av en kontakt med Telenor för att lösa problemen.

¤ Så idag ringde jag upp Telenor för att presentera idén - men hade då oturen att det var tomten som svarade. Försökte under lång tid övertyga honom om att det kunde vara en god idé för Telenor att få löst problemen.

¤ Men han hävdade med en dåres envishet att Telenor inte har några problem med sin mjukvara för det såg han i någon datalog och för övrigt så supportar de inte extern utrustning. Försökte övertyga honom om att det var bra för Telenor att få problemen lösta med sin mjukvara men enligt honom så finns det inga sådana problem, trots att AP:n fungerade klockrent med Telias modem men inte med Telenors och att de själva för någon/några veckor sen erkände stora problem.

¤ Sen försökte jag med att jag kunde förmedla en mailadress till Unifi där de kunde kontakta Telenor. Men så arbetar inte Telenor enligt tomten. Vill stora Unifi lilla Telenor i ett avlägset hörn av Europa något, så måste Unifi leta rätt på någon mailadress på Telenors hemsida och skicka in en förfrågan.

¤ Enligt tomten kretsar världen alltså runt lilla Telenor och vill företag Telenor något så förväntar sig Telenor att företagen ansöker om audiens hos Telenor. Man kan ju bli galen för mindre!

Någon som orkat läsa igenom ovanstående och har några idéer, har egna erfarenheter om Telenors routers eller kanske har ett förslag på hur det kan lösas. Kan man t ex koppla in en annan router ihop med Telenors och bara använda den för telefonin och den andra routern för att slippa prata med tomten igen? Tacksam för alla synpunkter:)