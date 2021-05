Rekommendera mig en monitor för både fotoeditering och gaming.

Förstår att det är svårt att få det bästa av båda världar, men kanske en "jack of all trades, master of none" kan ändå vara bättre än min nuvarande Viewsonic XG2401 (som förvisso är en rätt ok gaming-skärm med 144hz) men kanske inte den bästa för korrekt färgåtergivning, svärta, osv för fotoeditering.

Kan nämna att jag varken jobbar med foto (bara en hobby, men en väldigt stor sådan) eller är ett gaming-proffs (men jag gillar att spela fps-spel i rankade miljöer), så jag tänker att jag vill ha en med 144hz och IPS-panel.

Jag är heller inte jätteduktig rent datorteknisk, så det kanske är diverse faktorer jag måste tänka på vid köp av monitor? T.ex. vad grafikkortet kan supporta osv (är det något mer än grafikkortet som är relevant?). Olika HDR-format (10 vs 400?), displayport (1.4 vs 1.2), osv.

Jag har ett Geforce GTX 1080 8GB.

Jag har kikat på ett LG ultragear 27gn950 4k, men den kanske är för mycket gentemot mitt grafikkort?

Har också kollat på 2K-skärmarna LG 27GL850 vs Acer XB273UGS och har svårt att avgöra vad som skulle passa mig då de verkar relativt likvärdiga, men har vissa differenser i ljusstyrka, displayport, hdr-format, och färgdjup.

Har ni några andra förslag? Jag vill inte säga att money ain't a thing, men betalar gärna för kvalitet, samtidigt som jag självklart hellre lägger 5000 än 10000. Just att ha 4K vet jag ärligt inte om det är så nödvändigt vid 27tum och för enbart gaming + fotoeditering, men det får ni gärna också övertala mig om.

Tack.