Wii U + 7 spel

Hej

Säljer ett Wii U paket inkl 7 spel efter uppgradering till PS5 (ett jäkla kliv)

Följande ingår:

Wii U-konsoll + strömsladd

1x Game Pad inkl laddningsdocka

1x handkontroll

1x rörelsesensor

1x HDMI-kabel

Spel:

New Super Mario Bros U

Mario Kart 8

Mario Party 10

Zelda Windwaker HD

Super Smash Bros Wii U

Just Dance 2015

Just Dance 2016

Hämtas i Malmö, men kan köras till Stockholm vecka 19.

Ligger för ca 2000 på blocket så tänker 1500 kr?

