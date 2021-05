Kan inte komma in i bios advanced mode

Hej, Jag har ett gammalt asus z87-a som fungerar felfritt förutom att jag inte kan komma in i bios advanced mode. Jag kan komma in i vanliga bios utan problem men när jag trycker på advanced mode så blir allt bara svart och sedan händer ingenting. Jag har provat återställa datorn och återställa CMOS utan några framsteg. Finns det något mer jag kan prova göra för att kunna komma in i advanced mode?

tack på förhand!

Mvh Jompa