Tänker köpa nytt system som jag har hört överhettar lätt....hjälp?

Skrivet av DaXia: Tänkte prova lite cyberpunk samt PoE 2 när det släpps. Är också lite sugen på farcry 6. Gå till inlägget

Cyberpunk lär ju va lite jobbigt för din dator. Det är sjukt skumt optimerat. Vet inte riktigt om den klarar det över 60 fps om jag ska vara helt ärlig. Allt handlar ju dock 1. vad du har för upplösning på din monitor. Desto högre upplösning, lägre fps. 2. Vad du har för settings på spelet.

https://www.youtube.com/watch?v=y4xO1JhR_6c

^^ Checka videon, ungefär så kommer din dator klara av Cyberpunk.

En kille skrev detta som förklaring på det där med högre resolution på dator:

1440p is 1.77 times more pixels than 1080p. So in theory if you can pull 144 FPS at 1080p in game, at 1440p in you'll get 81 FPS using the same settings. That isn't always the case, sometimes you'll get more frames and sometimes you'll get less depending on the game.