Deltaco SH-P01 kräver WAN / Internetåtkomst?!

Tjabba!

Gjorde ett slag i saken och köpte mig en Deltaco Smartplug för att styra kaffetarmen varje morgon.

Supernöjd hittills, smidig installation, enkelt gränsnitt och bra automationsfunktioner.

MEN

Varför i hela friden envisas dem med att kräva WAN / Internetåtkomst!? (Samla data, ja jag vet)

Körde enheten några dagar öppet i vanliga nätet, därefter så la jag in en blockering via MAC-adress i brandväggen att enheten inte får kommunicera med WAN = Inga som helst problem.

Automatinfunktioner funkade fortfarande galant, jag tappade kontakten när jag kopplade bort från WIFI (såklart), men så fort jag anslöt till LAN så kunde jag styra enheten via appen precis som vanligt (EJ bluetooth).

I ungefär 24 timmar, sedan valde den att helt sluta fungera, och står nu som offline när jag försöker ansluta.

Detta får mig att dra två slutsatser

- Det är inga som helst begränsningar att köra den utan internetåtkomst

- Den enda anledningen internetåtkomst behövs är för att samla data till.. Franktfurt (Puh, tacksamt)

Skrivet av Sweclockers egna sponsrade recension: Nämnvärt är att Deltacos app körs via en molntjänst på Amazons servrar i Frankfurt. Alla moduler i Deltacos produkter går genom deras egna servrar, där GDPR efterföljs och ingen information, till skillnad från andra aktörer, sänds vidare till Kina

Så, frågan är då denna:

Hur kan jag minimera risken med att ha IoT-enheter kopplade till samma WLAN, men samtidigt låta dem fungera som dem vill?

Har tyvärr endast en rätt dum wifi-extender som bara kan köra två nät som båda behöver ha tillgång till LAN men jag kör en relativt smart brandvägg från Sophos men jag har slut på idéer...

Tacksam för svar!