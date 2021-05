Hej!

Jag gjorde en riktig blunder. Jag har en LG 27GL83A-B, och skulle koppla in power supply till en annan skärm jag har. Det var väldigt trögt att få in uttaget, och jag insåg tillslut att jag försökt koppla in fel power supply, nämligen den som egentligen tillhör LGn. Det var dock för sent, för kontakten hade blivit förstörd, och går nu inte längre att koppla in i LGn.

Jag hörde av mig till LG-delar. De sa att det kunde dröja upp till 9 veckor att få tag på en ny. Därför undrar jag, vet någon här ett alternativt sätt att få tag på en ny? Någon butik, eller eventuellt någon här som kan sälja en? (Förstår att det antagligen inte är många som sitter på en extra sådan, men tänkte att det är värt att fråga). Annars, om någon känner till en alternativ butik som kanske har i lager, så skulle det vara nice!

Mvh Lucas