Betala skatter på krypto

Så jag flyttade nyligen hit från spanien. Har gjort några vinster och en massa byten från en krypto till en annan. Jag visste inte om att man behövde skatta på varje byte av krypto till krypto.

Hur ska jag få reda på alla byten jag har gjort? Det är ju inget jag har hållit koll på exakt, etherscan kanske? Sen angående uniswap, jag fick 800 uni genom att jag använde uniswap hur skattas dem? och kan jag hitta alla transaktioner jag har gjort där? Allt jag har gjort via exchangerna som kraken och binance kan jag ju tänka mig är enkelt men resten?

Fick nyss reda på detta om att skatta och man skulle ju deklarera inte länge sen men jag trodde man bara gjorde det när man byte krypto till fiat. Vad händer nu?

Hur fungerar det angående om man sätter in krypto som collateral i AAVE och får ta lån etc

Måste jag ta ut krypto för att betala skatter? pga jag har absolut inte pengarna för att skatta de vinsterna jag har gjort... låter fucking absurt att ta ut pengar och skatta dem pengarna för att sedan betala skatten på vinsterna.

Tack för hjälpen!!!