BankID på fil "has been permanently blocked"

När jag försökte logga in på en vanlig sida lades meddelandet "This digital ID from BankID has been permanently blocked" plötsligt till i appen och inloggningen misslyckades. Efter att ha hämtat ett nytt BankID på banken så hände samma sak igen direkt efter det första inloggningsförsöket med nytt ID. Eftersom att Finansiell ID-Teknik BID AB inte verkar ha någon riktig support är det svårt att fråga, men angivna felkoder stämmer inte överens med problemet.