Scanner ION Pics2SD

Jag sitter på 5-600 analoga 35 mm negativ som jag vill digitalisera för att välja ut ett trettiotal att skapa kopior (24x30) av. Det kostar för mycket att lämna in, så jag vill köpa en scanner men kan väldigt lite om digitalt foto och begriper inte riktigt vad dpi/ppi och pixlar innebär.

Jag har blivit erbjuden denna scanner: https://www.bruksanvisni.ng/ion-audio/ion-pics2sd/bruksanvisn...

Kort teknisk spec: High-resolution 5.1 MP scanner with up to 2500 DPI.

Om jag scannar mina neg med denna och vill skapa kopior 24x30 från det digitaliserade materialet, vad kan jag förvänta mig för resultat?

Om jag förstår det rätt så ska bilden vara minst 2850 x 3600 pixlar (10 MP?) stor för att bli skarp i tryck. Om jag ändå använder denna scanner, hur dålig kvalitet blir det på kopiorna?

Bilderna ska sitta på min vägg och måste inte hålla proffskvalitet men får heller inte vara usla i upplösningen.

Hoppas det jag skrivit är begripligt..