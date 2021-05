Farm och ventilation!

Osäker på om tråden är placerad i rätt fora men provar. Admin kan väl annars flytta den till dit den hör hemma. Handlar ju om krypto men ändå inte!

I slutet på nästa vecka har vi möjlighet att utöka vår kryptofarm samt flytta ut riggarna till ett eget dedikerat rum (om ca 7-8m2) i vårt ombyggda garage/kontor. I dagsläget har vi två riggar i garaget samt en inne i huset.

Vi behöver planera redan nu och köpa in material för ventilationen. Men att fixa och snickra ihop en adekvat sådan på egen hand utan expertis blir nog snarare en katastrof. Kanske..

Min idé i bilden nedan:

Till-luften kommer från en ventil i "stora" delen av garaget. Leds sedan in genom väggen i golvnivå in till rummet via t.ex spirorör. En kanalfläkt suger in och fördelar kall luft genom de "röda" på bilden. En eller ett par kanalfläktar i takhöjd (det gröna) får sedan suga ut den varma luften genom en eller två ventiler genom plywoodskivor där vi bommat igen fönstrena.

Men vad kan vara bäst i rent ventilationstekniskt "tänk" om man inte vill spendera hur mycket pengar som helst på att kyla ner rummet. Det behöver ju inte hålla 20 grader så att säga, men behöver heller inte vara 40.

Det handlar om dryga 7 kilowatt i ett förstasteg som ska ledas bort. Lågt till tak så jag skulle gissa på att rummet ligger på ~20m3.

En värmepump kommer att installeras inom kort, dels för att kyla ner garaget bättre under riktigt varma dagar, men även värma kontoret och lagret under kalla dagar i ett senare skede då kanske inte riggarna finns kvar.

Finns det någon här som är eller har varit i samma sits och löst problemet?

Eller kan det vara så simpelt som att ta bort fönstrena, montera så stora fläktar (samt insektsnät!) det får plats där fönstrena var och sedan någon kåpa på utsidan som förhindrar regn osv?

Grubbel grubbel!