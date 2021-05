Gigabyte x99, Fractal design r5, 4tb hdd, 128gb ssd, Razer Chroma, Deathadder m.m

Blev lite delar över från ett bygge som jag köpte. Då jag egentligen mest var ute efter gpun så tänker jag att någon annan kan få del av dessa.

Dessvärre kom inte extra-tillbehören till komponenterna med, så läs noga beskrivning för aktuell komponent innan eventuellt bud.

Ursäkta dåliga bilder. Bara tillgång till dålig kamera.

Komponenter

Fractal Design Define r5 ????

Chassi från Fractal Design. Osäker på exakt vilken modell, men tror det är r5an.

Saknas några HDD-brackets samt 4 pci-brackets.

Inga extra-skruvar eller annat kommer heller med, men går såklart att köpa extra på t.ex inet.

Kommer även med en cd-läsare i fronten.

Pris: Bud

Moderkort: Gigabyte x99 ud4 - 2011 socket.

CPU: Intel Core i7 5820k

RAM: 16gb 4x4 Corsair Vengeance 2666mhz CL15.

Detta säljs i ett paket.

Allt tuffar på bra vid test. IO-plåt som lyser med blå led.

Pris: Bud

Corsair Hydro H60 v1 med dubbla fläktar.

Dessvärre endast montering för 2011-socket, då denna kom monterad på ovanstående.

Dock går det att köpa mounting-kit för t.ex 115x online.

Exempel här:

H60 Mounting Kit

Annars går det bra att köpa tillsammans med uppgraderingspaket ovan och inget annat behövs.

Pris: Bud

>Toshiba PC P300 4tb

Mekanisk hårddisk på 4tb. 5400rpm / 128mb buffer.

Pris: Bud

Samsung 850 PRO 128gb

SSD från samsung på 128gb.

Pris: Bud

Corsair AX860

Fullt modulärt nätagg från corsair. Dessvärre kom det inte med några extra kablar än de som förra användaren använde sig av.

- 3x SATA-power-kablar

- 1x Splittad 6+2 pci-ström

PCI-ström-kablen är alltså splittad, så där finns ström till 2x(6x2) anslutningar.

Nya kablar går att köpa på t.ex amazon, eller göra egna om så önskas.

Ex: AX860-pci-ström-kablar

Pris: Bud

Tillbehör:

Corsair k70 RGB RAPIDFIRE

Gaming-tangentbord från Corsair. Dessvärre kom tangentbordet utan f3-keycap, men utöver det fungerar bra. Vet inte om det går att få tag i nya keycaps, men annars är det ett alternativ.

Pris: Bud

Razer Deathadder Elite

Gamingmus från Razer. Inga problem med den vad jag märkte av.

Pris: Bud

Razer Blackwidow x Chroma

Gamingtangenbord från Razer. Inga problem med detta heller. Åtminstone inte vad jag märkte av vid test.

Pris: Bud

Logitech g933 Artemis Spectrum

Headsetet's kuddar är i risigt skick. Nya finns att köpa nästan var som helst.

Det större problemet är dock att headsetet kom utan mottagare. Alltså har jag inte haft möjlighet att testa lurarna, då mottagare krävs. Logitech har tidigare sålt dessa som reservdelar, men osäker på om de fortfarande gör. Annars går det att få tag på på t.ex ebay:

Mottagare-g933

Pris: Bud

Jag föredrar att prylarna kommer och hämtas. Kan också skicka - köpare betalar frakt.

Chassi skickar jag inte dock.

Keep in mind - Har inte tillgång till esd-påsar eller dylikt, men slår in prylarna så säkert jag kan vid eventuellt frakt.

Eventuella frågar kan ställas i pm.

