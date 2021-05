Mac book pro erly 2010 13 inch problem

Någon väldigt kunnig som kan svara på frågor gällande detta moderkort? Datorn i sig startar varranan gång svart varranan gång vit skärm. Datorn är en mac book pro erly 2010 13 inch undrar om ja kan lägga den som den är i ett tröd bad, eller kommer de ha sönder den mer? Även hört att man kan reflowa lödningarna genom att lägga kortet i ugnen antar att ja behöver ta bort all plast för detta, men vilka grader ska man ha om man vill testa detta. Inga reset via tangenbord funkar spelar ingen roll om de är tangentbordet på datorn eller via usb. Problemet hände ca 2014 så haft den liggandes ett tag. https://gyazo.com/f21d29dbd2d82b989b854208daf4781c