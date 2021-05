Byta från fotograf till IT, vad ska jag bli och finns det kortare utbildningar än 3år?

Jag är 35år, pluggat teknisk på gymnasiet med inriktning maskiningenjör, läst till matte e (kanske är relevant?). Tyvärr visade detta sig att det inte var något för mig utan jag trillade istället in på ett bananskal att fota produkter till försäljning på ett auktionshus och där har jag blivit kvar.

Jag har inga utbildningar inom IT utan allt jag kan är självlärt sen jag var 13-14år ungefär, allt började med scripts i mIRC som hämtade info från hemsidor, automatisering, spel, frågesport, etc. Sen under alla år har det blivit HTML, ASP, PHP, MySQL, Javascript, Batch, Powershell, Python, Raspberry pi, Linux och säkert fler jag inte kan komma på nu. Jag har skruvat isär datorer/laptops, flashat xbox360 konsoller, wii, wiiu konsoller, chippat playstation, jag tycker löda är svinkul så jag har byggt en arkadmaskin (kan beskådas i galleriet), byggt ambilight till TV'n för många år sedan, lagat hörlurar, telefoner, med mera.

Jag har haft händerna i många kakburkar, men är tyvärr inget proffs på något av dessa språk/grejjer utan har mest skrapat på ytan för att lösa problem jag haft samt saker jag tyckt har varit kul.

Jag gillar kod och problemlösning, är grym på att googla :). Är inte så mycket för den grafiska delen med tex hemsidor utan jag gillar kod. Tycker det är svinkul att löda kretskort och laga tekniska prylar.

Men mitt stora problem är att jag inte har en aning om vad jag vill bli, för jag vet inte vad som finns som passar in på mig? Jag antar att det finns otroligt många olika jobb där ute mer än webbdesigner och "kodare".

Jag är inte sugen på en 3-5års utbildning i första taget utan finns det några andra bra vägar in på IT?

Vart ska man vända sig för att se vad som finns & krävs?

Känner själv att det blir mer o mer flummigt desto längre jag skriver men jag känner mig helt lost, hoppas ni förstår!