Ny processor funkar ej

Skrivet av ottoblom: Nu är jag taskig men du är dumsnål Köp nytt moderkort och en 10 eller 11 serie ska du köpa 11 serie är inte i7 eller i9 prisvärda . Gå till inlägget

Okej jo det kanske man är men har dålig koll på moderkort osv så var därför, det var nämligen en kompis till mig som sa att det var värt att köpa ny cpu.

just nu har jag:

CPU

Intel Core i5 6600K @ 3.50GHz

Skylake 14nm Technology

RAM

16,0GB Dual-Channel Unknown @ 1069MHz (14-14-14-35)

Motherboard

ASUSTeK COMPUTER INC. Z170-E (LGA1151)

Graphics

VG248 (1920x1080@144Hz)

4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (EVGA)

Storage

698GB Western Digital WDC WD7502AAEX-00Y9A0 (SATA )

465GB Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB (Unknown (SSD))

enligt speecy.

har du några förlag på nytt moderkort då? eller vad ska man uppgradera, känner att jag behöver en ny uppdatering nämligen men vill inte lägga allt för mycket pengar på det.