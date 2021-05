HTC avtäcker Vive Pro 2 och Vive Focus 3 – 5K-upplösning i 120 Hz

"Enheten har stöd för Vive Wireless Adapter, men begränsas då till en bilduppdateringsfrekvens på 90 Hz."

Och extremt begränsad upplösning.

"VIVE Wireless Adapter supports 2448 x 1224 resolution and 90Hz refresh rate when used with VIVE Pro 2. 3264 x 1632 resolution support coming soon."

