Windows 95 eller 98? P2 233Mhz

Skrivet av MasteraCe: Tjena! Försöker bringa liv i min gamla P2 233, så har beställt en IDE->CF adapter då hårddiskarna är borta Frågan ska man köra Win95 eller Win98? Har ingen bootdiskett och jag har nåt i bakhuvudet att man kan inte installera win 95 utan bootdiskett? Medans Win98 så är skivan bootbar? korrekt?

Hejsan

Här kan du hitta för att skapa en diskett https://winworldpc.com/library/operating-systems

Win98se har jag för mig som hade bootbar CD.. första utgåvan av 98 har jag för mig behövde start-diskett.. Minnet kan spela mig ett spratt.

Edit:

Läste detta på sidan under 98 första utgåvan

Sitat: Installation instructions

Important: Only the OEM Full CD is bootable. All others require an appropriate Windows 98 Boot Floppy.

To speed up installation, and to avoid numerous problems, copy the win98 folder to a folder on the hard drive (such as c:\win98) and then run setup from there.