Har en typisk grendosa med samma värden som de flesta grendosor har: 16 ampere, 250 volt = 3500 watt. Står skrivet på dosan.

Men vad klarar den *per uttag* på grendosan?

Låt säga att jag kopplar in en 1000 watt AC i ett av uttagen. Det är ju långt under 3500 watt. Men klarar de interna kablarna inuti grendosan för just det uttaget en så stor belastning? I mitt fall är grendosan dyr och av hög kvalitet (typ 400kr, metallchassi, och såg stabilt byggd ut på insidan när jag en gång öppnade en av dem och satte dit en längre sladd).

Om jag har tur, och om tillverkarna gör rätt, så klarar varje individuellt uttag upp till 3500 watt, genom att de har använt lika tjock diameter på elkablarna från väggen och till varje individuellt uttag. Och att man bara ska akta sig för att överstiga 3500 watt *sammanlagt* på alla uttagen.

Är det så de ska vara byggda? Dvs att varje uttags kabeldiameter är stark nog att klara upp till 3500 watt om det står 3500 watt på en grendosa? Det vore ju mest logiskt så.

Vad säger ni? Någon som vet? Hittade inte en enda resurs på internet som kunde förklara hur mycket individuella uttag klarar.