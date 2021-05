Facebook ignorerar tyskt förbud mot datainsamling i Whatsapp

Its all about the money.

Google, Facebook lever på reklam. De kommer göra det som de anser genererar mest pengar för dem.

Microsoft och Apple är det Vendor lock in som gäller. De kommer låsa in folk emot deras plattform och de kommer komma med ena argument efter det andra att detta enbart är för deras egna plånböckers bästa kunders bästa att inte ha valfrihet.

Så länge som något inte negativt drabbar deras egen plånbok så kommer företag stå på konsumenternas sida. Tex bredbandsbolaget, varför skulle de främst värna om musik och filmindustrinsintressen när deras kunder är de som de säljer bredband till?

Och exakt samma sak blir det med Apple och datainsamling. Varför skulle Apple vara för datainsamling, när de själva inte har något att vinna på denna datainsamling på andra ställen än internt i deras ekosystem? Det är inte alls konstigt att de precis som bredbandsbolag då står på deras konsumenters sida.