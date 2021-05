Bild och ljud hackar efter dragning av nätverkskabel

Hej!

Har en stationär dator från 2018, kör windows 10. Har endast använt wifi tills för några dagar sedan. Drog en 20 meters nätverkskabel från routern till datorn. Internetuppkopplingen är stabil på strax över 100/100 med kabeln i.

Problemet är att all bild med tillhörande ljud började hacka efter jag kopplade in ethernetsladden. Man hör vad folk säger, men det är riktigt irriterande. Detta gäller alla videor i webbläsare (youtube, facebook, netflix i både firefox och chrome). Provade att ladda ner en video till hårddisk, där hackar det också. Även offline spel i steam hackar. Musik i spotify låter som vanligt, alltså är det nog ett grafik/video-problem, och inte ett ljudproblem.

Drog ur nätverkskabeln, gick tillbaka till wifi. Problemet kvarstår. Kopplade in min dator på sambons skrivbord, långt från någon nätverkskabel, och där funkade det fint. Startade en youtube-video (wifi), inget hackar. Kopplade in sambons skärm till min dator på mitt skrivbord, då hackar ljud och bild.

En till skum grej: listan i device manager blinkar ibland. Är det något som kopplas in och ur, så listan uppdateras? Webbkameran (ansluten via USB) blinkar också in och ut ur listan över devices i windows settings och i control panel. Den försvinner och dyker upp igen, med någon sekunds mellanrum. (Datorn är inställd på engelska, så jag använder de engelska orden.)

Enligt google är det förmodligen någon drivrutin som spökar. Jag har uppdaterat alla drivrutiner jag kan komma på, inklusive moderkort, grafikkort, ljud, wifi, ethernet. Windows säger att jag har de senaste drivrutinerna. Har startat om flera gånger.

Kan det vara nätverkskabeln som spökar? Är det något interferens-hokus-pokus? Skulle det funka att koppla en nätverksswitch mellan den 20 meter långa ethernetkabeln och datorn?

Jag har en kanin lös i lägenheten, så den 20 meter långa kabeln mellan router och dator går i hörn och tak, fint fäst med kabelklamrar. Vill verkligen inte riva loss den om jag verkligen behöver.

Operativsystem: Microsoft Windows 10, alla drivrutiner uppdaterade (tror jag)

Processor: AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 19MB

Processorkylare: Arctic Cooling Freezer 33

Moderkort: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

Minne: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz CL16 Vengeance

Grafikkort: ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC

Hårddisk: Seagate BarraCuda 2TB 7200rpm 64MB + Crucial MX500 250GB M.2

Nätaggregat: FSP Hyper 600W

Övrig kylning: 1x120mm insug och 1x120mm utblås

Övriga komponenter: nätverkskort ASUS PCE-AC68

Temperaturer: 53 grader enligt BIOS vid omstart

Tack på förhand!