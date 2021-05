Asus AX6600 XT8 AiMesh

Jag har köpt två XT8 och konfigurerat upp dem mot Bahnhof men försöker nu också få IP-TV från Sappa att funka.

Jag lyckades via en annan tråd i forumet ställa in så att Sappa funkar via en ethernet-port på den router som är kopplad mot internet (LAN-inställningar fliken "IPTV" så ställde jag in VID=21 och PRIO=6 för ett av Ethernetuttagen).

Men min fråga är: Går det att ansluta Sappa-boxen till den andra mesh-routern (den som är kopplad via wifi)?

Jag hittar inte hur jag kan ställa in Ethernet-portarna på den routern. Men det kanske inte funkar så utan de kanske också ses som wifi....