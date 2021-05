HTPC chassi, Streacom FC10 Svart + 150W nano power PSU

HTPC chassi, Streacom FC10 Svart

150W Streacom Nano power PSU

Info: https://streacom.com/products/fc10-fanless-atx-case/

Ett gediget chassi med hog kvalitetskansla. Hela chassit ar en passiv kylflans.

Chassi och komponenter ar begagnade, men i gott skick.

6st moderkortskruvar (M3x6mm) saknas. Finns pa Inet/Netonnet osv. for billig peng.

Jag vet inte om chassit ar V1 (version 1) eller V2.

Koptes nyligen for att bygga en helt passivt kyld (ingen oljud!) HTPC, men jag rakade fa tag i ett ordentligt grafikkort och lite andra haftiga komponenter och helt plostligt blev hela bygget alldeles for stort for att fa plats i ett HTPC chassi.

Pris 1200:- eller bud.

Chassit kostade ~2500:- nytt och PSU kit verkar kostar runt 800:-.

Skickas helst ej pga. tyngden och storleken.

Kan eventuellt avlamnas i Goteborg eller Boras efter overenskommelse.

Kan avhamtas i Satila (https://goo.gl/maps/cQnFTUCkn3rWQbZb8).

