Dator med Ryzen 5600, RTX3070

Ska köpa en ny speldator efter att ha varit utan i ett par år. Den kommer att ersätta en laptop för hemarbete men även användas till att spela Two of Us, Borderlands och Cyberpunk. Kanske WoW om polaren fortsätter att tjöta

Planen är att även köpa en Ultrawide 34".

Hade även tänkt bygga den själv men har inget grafikkort så jag kommer nog få betala lite extra och konfigurera en från Webhallen eller Kompett.

Just nu är jag mycket nära att köpa följande för 19400:- Min budget är c.a. 25000 med skärm inkluderad.

Skulle uppskatta feedback på följande bygge.

Phanteks Eclipse P400A RGB Black

(Detta verkar vara en burk med relativt lång tid på marknaden. Finns det någon annan i liknande budget som är bättre att hålla saker på plats och välkylda?)

ASUS GeForce RTX 3070 DUAL OC

(Nu får man visst nöja sig med grafikkort, men om man fick välja, finns det någon annan RTX3070 att föredra?)

AMD Ryzen 5 5600X Processor

(Spikad!)

Cooler Master Hyper 212 ARGB Black

(Relativt billig. Bör man investera i något kraftigare? Kommer ej överklockas något vidare om alls)

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz 16GB



Kingston NV1 NVMe M.2 SSD 1TB



TUF GAMING B550-PRO moderkort

(Finns det anledning att lägga mer på Moderkortet eller duger detta väl?)

Corsair TX650M, 650W PSU

(650W bör räcka, men ska man satsa på högre standard så att den inte måste jobba på max?)

Tacksam för all återkoppling för det är så pass mycket pengar som ska spenderas här.