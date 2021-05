Avaktiverat alla tjänster i W10, nu kan jag inte logga in?

tja jag "råka" gå in på systemkonfiguration>tjänster sen avaktivera alla. Sedan startade jag om datorn och nu kan man inte logga in. Står "Ett fel uppstod och din pin kod är inte tillgänglig klicka här för att konfigurera din pin kod igen". När jag trycker på den så står det: "Du behöver installera en app för den här uppgiften vill du söka efter en app i app store", händer ingenting när jag svarar både ja och nej.

Hur kommer jag in på datorn igen?