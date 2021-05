Responsiv design - problem med horisontell vy på telefonen

Har suttit och försökt få till det med datorskärm och mobiltelefon men när telefonen är liggandes så blir bilden för stor. Vad är fel och hur kan jag får till det?

<style>

@media only screen and (max-width: 380px) and (max-height:520px) {

img {

width: 55vw;

height: 46vh;

}

}

/* slider css starts here */

.slider {

max-width:500px;

margin: 0;

position: absolute;

top: 50%;

left: 50%;

margin-right: -50%;

transform: translate(-50%, -50%);

}

</style>

<div class="slider">

<a><img class="mySlides" src="car.jpg" ></a>

</div>

Det ser bra ut på datorskärmen och vertikalt på mobilen, men när jag vänder telefonen horisontellt så blir bilden tok för stor. Hur ändrar jag så att bilden även anpassas i horisontell vy?