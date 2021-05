Acer 24" 240hz blir svart?

Vanlig fråga, men har inget med skärmen att göra. En skärm har inga koncept av eller direkta tekniska kopplingar till sådant som att ändra volym eller byta låt.

Det brukar orsakas av att när du använder tangentbordet för att ändra volym, byta låt etc. vill tangentbordets mjukvara – eller någon funktion i windows – visa grafik och symboler via just Windows. Då måste spelet kliva ut sitt fullskärmsläge och grafikkortet synka om. Och sedan synka om igen för att komma tillbaka till fullskärmsläge. Ofta hinner grafiken som ska visas försvinna under tiden skärmen synkar om. Då blir det bara svart i ett par sekunder.

Lösningen är inte längre spela i fullskärmsläge utan som borderless window. Fungerar inte det för spelet – eller passar inte för det spelet, behöver man syna inställningarna och mjukvaran till tangentbordet.