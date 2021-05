Hejsan

För ynka 10kr/månad skulle jag definitivt välja 100/100 då vet man med all säkerhet att man inte råkar ha en flaskhals på upload ifall två använder nätet samtidigt.. Samt med Bahnhof ingår gratis VPN och det är ett företag med fokus på integritet.

Om du spelar, glöm ej att be om att du ska ha publikt-IP. Det kan du få genom att be om det i telefon om du skaffar abonnemanget via telefonist, eller så kan man i efterhand skaffa publikt-ip via mina sidor. Dock kanske inte dina spel kräver publikt-ip, men det är smidigare och sedan använda VPN-tunnel funktionen de gånger du inte vill att ditt publika IP ska synas utåt.