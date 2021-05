Köpa borrmaskin; men vilken?

Borra i betong så behöver du ju slagfunktion helst en ren slagborr/borrhammare. Glöm black and decker som en tidigare nämnde, kika på Milwaukee, maktia,hikoki/hitatchi,dewalt om du vill komma undan billigare kika på Ryobi som kommit upp sig och faktiskt är helt ok för hobby bruk idag och har ett stort sortiment. Bosch har vissa bra vissa sämre är lite beroende på serie men tycker de tappat det över åren. Men du kan också hyra, tror ex clas ohlson hyr ut rätt billigt faktiskt om det bara behövs under en dag. Vill du bara komma undan köp ex en mec tools,en bekant köpte denna och har renoverat sitt hus och borrat rätt mycket och den håller än https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-oc...