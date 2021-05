HELT NY Portabel AC - Stinker RUTTNA ÄGG. Gasläcka?

Köpte Electrolux toppmodell och installerade den igår: https://www.electrolux.se/homecare/air-comfort/air-conditione...

Splitterny, allt var inplastat, definitivt helt nytt, oanvänt.

Så fort man startar den, om det ens bara är i fläktläge utan kompressor, så sprutar den omedelbart ut en starkt stickande, smutsig, oljig lukt som en blandning av ruttna ägg, kattmat och gummi. Tyckte även jag verkade få kraftig yrsel av luften den sprutade ut efter att jag vistats i rummet en halvtimma.

Och det är inte "negativt lufttryck som drar in badrumsluft", för vi snackar om att lukten kommer 0 sekunder efter att man trycker på On-knappen.

Antog att det var kanske så nya maskiner luktar ett tag så jag körde den i 1 timma, men hela rummet stank därefter. Ville inte riskera mer gas om det var en läcka så jag stängde av den därefter.

Jag misstänker ärligt talat att den läcker gas? Har läst att gasen i portabel AC har "ruttna ägg"-luktande tillsatser för att man ska kunna upptäcka läckor? Och från vad jag läst så ska Portabla AC som fungerar korrekt egentligen vara totalt luktlösa?

Någon som vet mer och kan gissa vad som pågår?

"If you smell rotten eggs coming from your HVAC system – it’s nothing to take lightly. This can be caused by a number of things, including a decaying animal within the duct system or a potentially lethal natural gas leak. It’s best to leave the investigating and troubleshooting to the professionals. If you smell rotten eggs coming from your ac system, open the windows in your home, and vacate the house immediately. Contact your gas company to locate the leak and call a licensed AC repair professional right away."

De flesta sidor som pratar om "rutten ägg"-lukt gäller dock AC som använts ett tag och har bildat mögel eller bakterier. Min är splitterny. Så har ingen aning varför den skulle stinka omedelbart. Därför är min enda gissning att den läcker gas och att gasen luktar.

Vad gäller nya AC som luktar så har jag mest hittat värdelösa trådar som dessa, som inte har någonting gemensamt med min situation:

