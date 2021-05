2 datormysterier att klura på en långsam söndag

Så länge jag kan minnas har jag gillat att pyssla med datorer och ser mig själv lite som en "sökare", att få veta, att se och att få testa har varit huvudmålet med det mesta jag åtagit mig med datorer. Sällan ekonomiskt försvarbart men oftast kul och belönande ur ett kunskapsperspektiv.

Jag har under den senaste månaden samlat på mig 2 saker "mysterier" som jag tänkte exponera i detta forum för att förhoppningsvis få svar på med hjälp av den ackumlerade kunskapen som finns här.

Mysterium 1:

Jag har sedan ca ett år kört en UnRAID server med en x570 + Ryzen 5 3600, bestyckad med 6 diskar och en M.2 cache. Jag har servern ansluten via en APC UPS med display som visar effektåtgången.

När den spinner ner diskarna och ligger på lågbelastning med ett 10 tal dockers i normal belastning så drar hela paketet runt 75W.

För några veckor sedan kom jag över en begagnad Ryzen 7 3700x till ett attraktivt pris så jag bytte ut min R5 mot denna R7, 2 core och 4 trådar mera var precis vad jag ville ha för mina VMs och dockers.

Döm om min förvåning när hela paketet nu istället drar 67W, att gå från en 3600 till en 3700x sänkte alltså effektnyttjandet med överlag 7W. Jag har bevakat detta under lång tid så det är inget temporär "fluke". Samma kylare och identiskt system i övrigt.

Varför drar en R7 3700x mindre i idle än en R5 3600. Dom har samma basklocka 3,6Ghz?

Mysterium 2:

Jag har en Samsung Odyssey G9 ultrawide sedan några veckor. Den har 2 st Displayportingångar och en HDMI.

Jag har sedan igår 2 st datorer ansluten till denna via varsin Displayport ingång.

Dator1 har ett RX 6900 XT

Dator2 har ett RTX 3080

De första veckorna körde jag bara med dator 1 ansluten via den DP kabel som kom med skärmen, den fungerar problemfritt i alla frekvenslägen, 60, 120 och 240.

Igår anslöt jag dator 2 till samma skärm via DP port 2 och en annan DP kabel. Dator 2 med 3080 vägrade gå över 120 Hz och om jag valde 240 Hz så blev det svartskärm och jag blev tvungen att dra ur kabeln och resetta datorn för att ens kunna accessa skärmens meny för att ändra tillbaka till 120 Hz. Jag provade 2 olika DP kablar (en sprillans specad för 8k) för dator 2 med samma resultat, det var som om att 3080 vägrade synka med skärmen för den blinkade till var 5:e sekund och kunde kort skärmens OSD under en fraktion av en sekund.

Jag sov på saken och det första jag testade denna morgon var att växla kablarna, kabel 2 till dator 1 och vice versa.

Nu funkar båda datorerna på 240 Hz.

Kort sagt, varför sväljer 6900XT båda kablarna med 240Hz medan 3080 kräver kabeln som följde med skärmen?