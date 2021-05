Garderobsrensning delux

Har 4st saker jag skulle vilja bli av med då användningen är ingen till sparsam.

- Vattenkylning: Flertal olika fittings 1/4 med kopplingar radiator och CPU kylblock för tidigare 1150/1151 socket. Resorvar är trasig men kopplingarna in i den går att återanvända. D5 pump som fungerade fint när jag tog ner delarna. Säljer allt komplett då det som sagt bara legat i en låda sedan jag gick till ett komplett system utan customkylning. Bra kit för den som vill utöka sitt system eller bara börja latja. Får jag 300+kr för det så är jag nöjd så länge det kommer till användning och inte lygger och samlar damm. Alla skruvar och tillbehör är troligen inte med så man får nog ha lite knowhow och lägga till sådant.

- Mobo/CPU/RAM: Är ett gammalt system men fungerar fint som start delar till en ny rigg för någon som behöver det. I5-4670K, Corsair 4x4GB RAM, ASrock. Har inte testats på ett par år så skänker hellre iväg det så länge någon betalar frakten.

- Arctis Pro Wireless headset Försökte sälja av detta näst intill oanvända headset för någon månad sedan men fick så lite respons då jag egentligen vill ha rätt bra för det med tanke på att det är så lite använt men andrahandsmarknaden verkar lite trög och då får jag sänka priset 1500kr inkl frakt så släpper jag det direkt.

- Athom Homey Pro: Föll inte in i min smak och har legat i lådan efter någon vecka av icke engagemang så den är så gott som ny. Vore trevligt med något i still med 3000kr för den men vid snabb och smidig affär kan jag släppa den biligare. Nypris för dem är fortfarande runt 4k

