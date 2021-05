Investering på 52 miljarder USD ska snabbstarta amerikansk kretstillverkning

Skrivet av Petterk: Varför inte skapa en marknad som fungerar utan stora subventioner istället? Ja förutom att de inte vill då. Gå till inlägget

Frågan är ju lite mer komplex än så - OM man orkar/vågar räkna in etik, samvete, mänskliga rättigheter etc och inte enbart $tålarna. Att plöja in kapital i diktaturer för att maximera vinsten på bekostnad av sådant som vi "goda svenskar" eller "demokratiska jänkare" själva tar för givet, är det bra det?