Hjälp med uppgradering av stationär dator

Tjena är i tankarna om att uppdatera datorn som börjar bli lite uråldrig. Har just nu:

MSI Z68A-GD55, i5 2500k @3.3ghz

2×8GB 666MHz ddr3 ram

MSI Geforce GTX 1060 3GB gaming X

samt ett be quiet pure power BQT L8-CM-430w som ger ström.

Tänkte uppgradera allt men eftersom grafikkort är lite svårt att få tag på just nu så tänkte jag allt förutom det.

De som ligger i kungvagnen just nu är:

ASUS PRIME Z590-P

Intel core i7 10700K 3.8Ghz

Corsair 2×8 16GB 3600MHz ddr4

Samt lite extra lagring och lite mer fläktar.

Kommer jag behöva uppgradera nätaggregatet?

Passar det jag planerar att köpa bra tillsammans?

Någon annan input tas gärna emot.

Väl mött