DSLR vs spegelös

Skrivet av lillaankan_i_dammen: Vet inte riktigt. Det beror på vad man får för pengarna och hur länge kameran håller. Kan man känna att denna kameran håller i 10år så är jag beredd på att lägga ut mer pengar. Men från 8 000kr till 20 0000kr inklusive objektiv skulle jag säga min personliga budget är. Och då ska jag ha ett extra objektiv på minst 200mm till. Det kan mycket väl bli att jag köper en budgetkamera för runt 5000kr och har så länge, men jag senare köper något bättre. Detta har med utvecklingen att göra. Jag har köpt ett gäng digitalkameror tidigt 2000taloch hela tiden bytt ut dem och tröttnat lite på att köpa saker som fort blir gamla.

Jag tror att det är klart värt i det här läget att börja fundera på vilka objektiv du främst vill ha. Nikon och Canon har fördelar kring att en ganska stor del av deras äldre objektiv går att använda med adapter och bibehållen autofokus, och det öppnar upp ett väldigt stort utbud av optik. Dock är det ofta mer otympliga objektiv än det moderna utbud som finns för spegellösa. Jag har själv tittat på att uppgradera till en Lumix S5, men Panasonic verkar ha sparat lite på just autofokusen i den, så just nu lutar det åt att vänta in Sony A7IV och se hur den blir.