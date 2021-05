Kylfläkt till ASRock THX

Skrivet av Spartacus123: Hej

Kylfläkten på min gamla ASRock THX har börjat låta illa och orsakar ibland överhettning.

Går det att få tag i en ersättare. Den är rund och fäst med tre skruvar. Diameter ca 45 mm och bladen blåser mer i sidled än upp/ner. Gå till inlägget

Från kära Google:

The easiest way to find out is to unscrew the cowl cover, remove the fan then

check it's model info on the back. You should then be able to search for a replacement

easily enough.