Problem med ominstallation av Windows. Vad betyder detta felmeddelande?

Jag hade tänkt ominstallera windows på datorn och rebootar från CD (oldschool jag vet).

När jag sedan väljer min system-partition SSD-disk så för jag ett felmeddelande: "Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks."

Jag har inte en susning om vad detta innebär. Ingen förändring är gjord, ingen partition förutom den jag haft de senaste 2-3 åren på SSD-disken men aldrig har jag fått detta felmeddelande tidigare vid ominstallation. Vad behöver jag göra? Är det något som är skadat?