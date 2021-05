Airpods Max saknar stöd för förlustfritt ljud i Apple Music

Skrivet av SuperSverker: ...för alla som nyss köpt airpods max skulle jag tro att man är lätt bitter...? Gå till inlägget

Bitter.. Alltså det är något man får räkna med att ens produkter inte kanske stöder nya format. Det är därför man bör väl granska in produkterna inann köp. Det är ju allmänt känt att i prinicp alla bluetoothhörlurar man köper idag går under tekniken Bluetooth classic och bluetooth le audio snart kommer. Sedan kan vissa tillverkare som Apple självklart göra egna codec, vissa pratar på extrem komprimering på gamla bandet. Fördelen med Le är ju att den går under low energi som innebär mindre ström etc.

https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded-revolu...

Det bästa köp man ofta kan göra med elektronik är att inte köpa något och spara pengarna. Såklart att det finns undantag, men rent generellt.