Akta er för köpa ifrån UK. Svindyrt efter tull.

Skrivet av cresoll: Ett tips till alla köpare på eBay. Undvik handel med företag ifrån UK. Det är inte längre lönt att beställa elektronik därifrån.

Det blir svindyrt i slutändan. Det har jag fått erfara efter paketet fastnat i tullen.

Pris: 97 kr för objektet och lika mycket pengar i tull inkl. kontrollavgift . Nej, det blir endast köp ifrån EU-företag , i framtiden.

Jag tror inte man kommer undan tull genom att be företaget skriva "GIFT, gåva" på kuvertet, paketet. - Har ni något tips på hur man undviker dessa förbannade avgifter, då man handlar ifrån UK ???? Gå till inlägget

Jag förstår inte din fråga, försöker du hitta något sätt att kringgå tull, och därmed bryta mot lagen?

Själva tullen/momsen kommer du inte undan utan att bryta mot lagen. Däremot så ska du ju inte behöva betala moms i ursprungslandet, så det jämnar ju ut sig till stor del. Du betalar inte UK-moms, men betalar istället svensk moms. Det är ju en ganska liten del av själva kostnaden på 97 kr dock. Om det är postnord så är själva deklarationsavgiften 75 kr, vilket är 22 kr i moms, vilket stämmer rätt bra om varan kostande cirka 97 kr.

Kontrollavgift känner jag inte till, är du säker på att det heter så? Du tänker inte på Postnords avgift på 75 kr för att upprätta en importdeklaration? Den kan du slippa genom att be användaren att använda en annan speditör, t.ex. DHL eller UPS. De kan ta ut andra avgifter. Frågan är om det blir billigare. Den kostnaden finns där för att Postnord manuellt måste hantera och föra in alla försändelser i ett system, redovisa moms och tull, etc. Det är inget de gör för att de tycker det är kul, utan för att de måste och att det är tidskrävande.

Det du kan göra är, om du nödvändigtvis måste köpa från UK och få de skickade per postnord, är att inte köpa enstaka grejer för småbelopp. Då behöver du bara betala avgiften på 75 kr en gång. (Så länge inte varuvärdet överstiger 1600 kr, då blir det 125 kr istället.) Räkna helt enkelt med dessa avgifter i varans pris när du importerar.

Mer info om Postnords avgifter finns här: https://www.postnord.se/ta-emot/hamta/import-fran-annat-land