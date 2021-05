Programmering 1 C# Bussen

using System; namespace Buss { class Program { public static void Main(string[] args) { var miniBuss = new Buss(); miniBuss.run(); Console.Write("Press any key to continue . . . "); Console.ReadKey(true); } } class Passenger { private int age; private string gender; private string paymentMethod; private string ageGroup; public Passenger(int _age, string _gender, string _paymentMethod, string _ageGroup) // Constructor sätter information om passageraeren // tar emot info från add_passenger { age = _age; gender = _gender; paymentMethod = _paymentMethod; ageGroup = _ageGroup; } public override string ToString() // omvandla tecken till skicka information om passagerare till metoden print_buss { return string.Format($"Denna passagerare finns på bussen:

Ålder:{age}

Kön: {gender}

Betalsätt: {paymentMethod}

Yrkesklass: {ageGroup}"); } public int GetAge() { return age; } } class Buss { private int buss_seats = 25; // Max antal sittplatser private int passenger = 0; private Passenger[] passenger_info; // Vektor lagrar information om passageraren public void run() { int menu = 4; do // Skapar en loop som går runt med 4st alternativ som leder vidare till metoder { Console.WriteLine("-----------------------------------------"); Console.WriteLine("|Hej busschaufför, vänligen gör ett val:|"); Console.WriteLine("| |"); Console.WriteLine("|1. Visa alla passagerare. |"); Console.WriteLine("|2. Lägg till passagerare. |"); Console.WriteLine("|3. Visa total ålder på passagerare. |"); Console.WriteLine("|4. Avsluta programmet. |"); Console.WriteLine("-----------------------------------------"); do { try { menu = int.Parse(Console.ReadLine()); } catch // Om användaren anger input annat än siffror { Console.WriteLine("Fel format, vänligen ange ett val mellan 1-4"); } } while (menu !=4); // loopar så länge input är felaktig switch (menu) // Knappvalen användaren gör leder till olika metoder/case { case 1: print_info(); break; case 2: add_passenger(); break; case 3: Calc_total_age(); break; case 4: Console.WriteLine(" Programmet avslutas, hejdå! "); break; default: Console.WriteLine("Felaktig inmatning, vänligen ange en siffra mellan 1-4"); break; } } while (menu != 4); // Loopar så länge användaren inte väljer menyval 4 som avslutar } public void print_info() { foreach (var platser in passenger_info) // Går igenom hela vektorn Passenger_info och skriver ut det som finns lagrat { if (platser != 0) { Console.WriteLine(platser); } } } public void add_passenger() { {// Skapar bools för att kontrollera så att användarens input är i rätt format och datatyper som spar inputen bool validAge = false; bool validGender = false; bool validageGroup = false; bool validPaymentMethod = false; int ageInput = 0; string genderInput = ""; string ageGroupInput = ""; string paymentMethodInput = ""; Console.WriteLine("Lägg till passagerare: "); while (!validAge) { Console.Clear(); Console.WriteLine("Ålder:"); try { ageInput = int.Parse(Console.ReadLine()); validAge = true; } catch { Console.WriteLine("Felaktig input, vänligen ange heltal"); } while (!validGender) { Console.WriteLine("Välj kön:

Kvinna = K

Man = M

Okänd = O"); switch (Console.ReadLine().ToLower()) { case "k": genderInput = "Kvinna"; validGender = true; break; case "m": genderInput = "Man"; validGender = true; break; case "o": genderInput = "Okänd"; validGender = true; break; default: Console.WriteLine("felaktig input"); validGender = false; break; } } while (!validageGroup) { Console.WriteLine("Välj åldersgrupp:

Barn = B

Ungdom = U

Vuxen = V

Pensionär = P

"); switch (Console.ReadLine().ToLower()) { case "b": ageGroupInput = "Barn"; validageGroup = true; break; case "u": ageGroupInput = "Ungdom"; validageGroup = true; break; case "v": ageGroupInput = "Vuxen"; validageGroup = true; break; case "p": ageGroupInput = "Pensionär"; validageGroup = true; break; default: Console.WriteLine("Felaktig input"); validageGroup = false; break; } } while (!validPaymentMethod) { Console.WriteLine("Välj betalsätt:

Månadskort = M

Reskassa = R

Bankkort = B

Plankare = P

"); switch (Console.ReadLine().ToLower()) { case "m": paymentMethodInput = "Månadskort"; validPaymentMethod = true; break; case "r": paymentMethodInput = "Reskassa"; validPaymentMethod = true; break; case "b": paymentMethodInput = "Bankkort"; validPaymentMethod = true; break; case "p": paymentMethodInput = "Plankare"; validPaymentMethod = true; break; default: Console.WriteLine("Felaktig input"); validPaymentMethod = false; break; } } for (int i = 0; i < buss_seats; i++) { if (passenger_info[i] == 0) { passenger_info[passenger++] = new Passenger(ageInput, genderInput, ageGroupInput, paymentMethodInput); break; } } } } } public void Calc_total_age() { int sum = 0; for (int i =0; i<passenger; i++) { sum += passenger[i]; } Console.WriteLine("Den totala åldern för passagerarna är" + sum + ":"); (if passenger == 0) Console.WriteLine("Det är tom på bussen"); } } }