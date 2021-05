Multi rum högtalare med simpel styrning

Audio Pro låter väldigt bra, kör själv C5. Men den går inte att integrera i någonting. Finns en linkplay-integration till homeassistant, men den funkar inte speciellt bra, om ens alls. Funkar inte med Google, inte med Apple. Funkar med Spotify Connect och kanske med Alexa, men that's about it.

Om du vill ha funktioner, och kunna integrera den med andra home smart-system är det nog Sonos som gäller. De funkar ju med alla assistenter och tjänster. (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Spotify Connect).