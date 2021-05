Evga ftw3 ultra 3090

Godmorgon!

De såhär att jag fick min 3090 2 dagar sedan.

Vet ej om jag ska vara glad eller bara gråta. Hållt på med den i 2 dagar och 2 nätter mer eller mindre.

Det har klyddat sedan jag fick den.

Warzone kraschar konstant. Jag kommer in i pregame de funkar i några sec sedan kraschar den. Får paiging file error fått deverror 6065 tror jag de hette. Jag fått allt möjligt. Testade att radera gaming profiler, installera om spelet alla youtube tips. Jag blev så irriterad att jag

Formaterat om datorn.

Installerat dom nyaste geforce drivrutinerna.

Inte Installerat in skitappar från moderkortet utom dom nödvändigaste typ chipset, ljud och nätverk etc.

Installerat dom senaste bios till grafikkortet.

Jag har testat med resisebar och utan det är samma skit.

Jag har gjort uteslutnings metoder på ex kablar etc (tagit bort extentions kört med psuns same sh#t fortfarande)

Jag har kört utan xmp, med xmp, manuella xmp

Jag har testat flasha om kortet till äldre bios på 450w fortf samma.

Coldwar funkar

Control rtx max på allt funkar

Jag har kört furmark för gpun plus aida64 för cpu och ram samtidigt utan problem.

Jag har kört firestrike, firestrike ultra, timespy, heaven utan problem.

Jag har kommit upp till 489w på timespy utan problem

Tidigare hade jag rog strix 3080 allt funkade problemfritt. Jag testade 3080 kortet det funkade.

Mina specs

I9990k (stock)

Z390 aorus master bios f11n

850w corsair rmx white v2

https://www.gskill.com/product/165/299/1562839044/F4-3600C14D...

( dom är inte anpassade till mitt kort men jag har kört manuell xmp samt lagt volt på 1.45 eftersom det finns likadanakort fast i 1.45 volt och det har funkat i månader även mem64 lr va den heter testat den utan error.

Alltså jag har verkligen testat allt förutom att låsa volten så att inte capasitorerna flippar ut såg en video på youtube

https://youtu.be/--YvuxE0xl4

Vet ej om det är relevant men på riktigt ska man verkligen behöva göra sånt för ett 25k kort. Va hände med plug n play.

Snälla finns det något jag har missat förutom att retunera skitet så svara gärna. Jag håller på att bli galen