4G-router eller brygga själv?

Hej! Jag skall i slutet av månaden flytta tillbaka till en liten stuga som ligger ganska centralt i vår lilla by. Tyvärr finns det varken ADSL eller fiber, vilket innebär mobilt nätverk.

Jag har googlat och sökt i forumet i flera veckor men har bestämt mig att höra med er vad som kommer gynna mig bäst. Jag har som sagt bott där innan och då hade jag en vanlig Huawei router med en antennförstärkare (MIMO) som jag enbart hade kopplat in in routern, men upplevde samma hastigheter ändå (gick runt i stugan och testade vart signalen var bäst och även vilken mast jag skulle sikta in mig på men ingen större förbättring). Jag försökte ställa in bandfrekvens osv men inget större verkade hjälpa tills jag bytte till 3G. Då hade jag åtminstone 15-20mbit ner. Då hade jag även mobilt bredband från Tele2.

Nu vill jag verkligen få detta att rulla på ordentligt. Jag har beställt denna: https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/routrar/4g-router/...

för att sedan komplettera med obegränsad surf från Telia. Telia har bäst täckning där jag bor så redan där tror jag att jag vinner något.

Kommer detta vara det bästa alternativet? Jag har läst att många använder sina befintliga ASUS-routrar som stödjer "bryggning" och kopplar in en gammal android telefon till routern som sedan delar ut nätverk till resterande enheter som TV, laptop osv.

Vilken lösning kommer vara mest gynnsam? Tycker ni att det var rätt val att köpa den routern och sedan även koppla in antennen?