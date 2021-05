Geforce RTX 2070 Flimrar och ger inte korrekt/varierande upplösning

Hej

Jag har sedan jag köpte mitt RTX 2070 november 2019 haft följande problem.

- Jag har en huvudskärm kopplad via Displayport.

https://www.inet.se/produkt/2208601/dell-25-ultrasharp-u2515h

- En tv-skärm kopplad via HDMI.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=4718641

Varje gång jag startar datorn med båda skärmarna igång så flimrar bilden fram och tillbaka genom att komma fram för att en sekund senare försvinna, fram och tillbaka mellan båda skärmarna. Hur länge varierar, mellan 10 sekunder och 1 minut. Energisparinställningen som ska släcka skärmen efter en viss tid eller viloläget aktiveras aldrig.

När bilden på båda skärmarna väl fungerar som de ska så krånglar upplösningen på min tv-skärm. Den upplösningen som fungerar bäst är 1080p på min 4k-tv. Där kan jag i Nvidias kontrollpanel ställa in denna utan problem i 60hz. Ibland kan jag även välja 12 bpc i Output color depth, men i skrivande stund går endast 8 bpc. När jag ställer in en högre upplösning ex. 1440p eller 2160p så kan jag oftast endast köra med 30hz och oftast inte med RGB utan typ YCbCr420 i Color format.

Sen visar även Nv-kontrollpanelen upplösningarna i ett konstigt format som jag inte förstår vad det ska betyda. 4k x 2k, 3840 x 2160. Vad betyder 4k x 2k?

Följande blir det om jag försöker ställa in 1440p eller 4k i skrivande stund. IBLAND så fungerar det. Har under korta perioder kunnat köra 4k 60hz på tv-skärmen. Det som fungerar bäst är 1080p, men ibland när jag startat datorn så har den justerat ner till 8 bpc, från 12 bpc.

Har provat med två olika HDMI-kablar. Båda fungerar det lika dåligt med.

En 10 meters High Speed with Ethernet som jag köpte på Netonnet för flera år sedan.

En 5 meters som finns att se här https://www.inet.se/produkt/8904304/deltaco-hdmi-kabel-2-0-ha...



- Finns det något jag har missat eller är grafikkortet defekt?

- Vad betyder "4k x 2k, 2560 x 1440"